Будут ли выключать свет в Украине летом: экс-министр энергетики объяснил нюансы

В Украине ситуация в энергосистеме улучшилась благодаря тому, что потеплело и энергетики способны производить столько света, сколько нужно потребителям. Но летом плановые отключения света могут возвратиться.

Об этом заявил бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

По его словам, несмотря на нынешнее улучшение ситуации, дефицит мощностей может вновь возникнуть летом, поскольку люди начнут включать дополнительные приборы, например, кондиционеры.

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"Когда летом потеплеет, будут включаться дополнительные приборы – кондиционеры, холодильники – это тоже может привести к дефициту. Энергетикам уже нужно готовиться к ремонту оборудования и к следующему осенне-зимнему максимуму", – предупредил Плачков и подчеркнул, что не стоит забывать об экономии электроэнергии.

Глава наблюдательного совета "Киевэнерго" рассказал, что энергосистема Украины пережила 16 массированных ракетных обстрелов РФ. Оккупантам удалось повредить более 50% инфраструктуры и около 60% оборудования. В то же время, он отметил, что все планы россиян провалились и Украине удалось избежать блекаута.

"Блекаута в Украине не было — это когда полностью энергосистема отключается, и мы ее поднимаем в течение нескольких дней. Отключения были локальными, в некоторых регионах, во всех регионах веерные, не веерные", — отметил Плачков.

Напомним, Иван Плачков заявлял, что в Киеве и области из-за ракетных обстрелов России из четырех трансформаторов работает только один, и если его не выключать, он будет перегружаться, из-за чего также может выйти из строя.

В последние недели в Украине 27 не устанавливали лимитов по электроснабжению, однако графики отключения света действовали в тех регионах, где повреждены сети.

В свою очередь глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что самые тяжелые времена с электроэнергией прошли, однако "расслабляться не стоит".

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