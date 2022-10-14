Будут ли выключать в Киеве и других городах свет 14 октября: в "Укрэнерго" ответили

12 октября в вечерний пик потребление было на 4% ниже среднего показателя, а 13 октября – всего на 2,2%.

В "Укрэнерго" ответили, что не планирует вводить ограничения энергопотребления, в то же время призывают к уменьшению нагрузки на электросети.

Об этом говорится в сообщении компании.

В "Укрэнерго" поблагодарили украинцев за "умное потребление" электричества после российских атак, но просят сократить потребление электроэнергии в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики.

"Сегодняшний вечер может стать третьим после террористических атак россии, когда энергосистема сможет обойтись без принудительных отключений. Украинцы вечером и 12-го, и 13-го октября в часы пик потребили меньше, чем в обычный осенний день. Однако нам необходимо что угодно удержать нынешний уровень потребления. Ведь несмотря на то, что мы не перешагиваем предел, с каждым днем потребляем все больше. Например, 12 октября в вечерний пик потребление было на 4% ниже среднего показателя, а 13 октября – всего на 2,2%", – отметили в "Укрэнерго".

В компании напомнили, не включайте в это время мощных электроприборов – обогревателей, стиральных машин, бойлеров и т.д. По возможности пользуйтесь ими ночью, когда потребление в энергосистеме самое низкое. Не включайте несколько мощных приборов одновременно, например электрочайник и утюг, пылесос и посудомойку.

"Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки российских террористов 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. Сейчас наша энергосистема работает стабильно. Спасибо украинским энергетикам за их профессионализм и мужество. энергетические сети снижены из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов. Энергетикам требуется время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей", — добавил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

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Россия обстреливает энергетическую систему Украины

Российские военные целесообразно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры Украины. Наибольшие повреждения из-за атаки россиян на энергетические объекты были 10-11 октября. Из-за возникших проблем с энергоснабжением во многих городах Украины. В частности, в Киеве 11 октября начались веерные отключения электроснабжения.

Также в результате обстрелов РФ энергетической инфраструктуры Львовщины председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о возможных веерных отключениях.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что Россия хочет и дальше шантажировать Европу энергоресурсами, а для этого лишает Украину возможности транспортировать энергетику в страны ЕС. По его мнению, массированные обстрелы Украины Россией никак не связаны с назначением командовать войной против Украины Сергея Суровикина.

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