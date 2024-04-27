Будут ли забирать имущество у уклонистов: ответ адвоката

Закон о мобилизации вступает в силу 18 мая. Если военнообязанный не обновил свои данные в течение 60 дней, могут быть применены санкции, предусмотренные законом: ограничение управлением транспортом из-за обращения в суд, штраф.

Об этом рассказал правозащитник, партнер адвокатского объединения Smartsolutions Александр Папуця в комментарии для ТСН.ua.

"Согласно законодательству, обязанность обновить данные все равно не исчезает (даже если военнообязанный уплатил штраф после неявки в ТЦК в течение 60 дней – ред.)", – говорит юрист.

Кроме того, необновление данных – это продолжение нарушения даже в случае уплаты штрафа.

Могут ли государственные органы арестовать имущество в случае неуплаты штрафа

По словам Папуци, если будет открыто исполнительное производство, то в первую очередь исполнитель может наложить ограничения на счета. Если средств достаточно, то до имущества дело может не дойти.

"Если нет счетов, то исполнитель свободен налагать ограничения на обнаруженное движимое и недвижимое имущество", – говорит Папуця.

Адвокат также прокомментировал возможность продажи имущества погасить штраф.

"Если человек не выполняет обязательства, то по определенной процедуре имущество может быть выставлено на торги и продается с помощью аукциона. Из этих средств уплачивается штраф и исполнительные расходы, а остальные возвращаются владельцу", – резюмировал правозащитник.

Ранее в Польше ответили, что будет с украинскими студентами из-за ограничений за границей.

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