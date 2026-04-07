Будут ли забирать у украинцев квартиры за долги: нардепы проголосовали за новый закон

В Украине заработает автоматизированный механизм взыскания задолженностей, предусматривающий мгновенное блокирование любых сделок по отчуждению или перерегистрации имущества должника. Главным преимуществом системы является автоматическая отмена всех санкций сразу после выплаты долга, что лишает граждан необходимости лично обращаться в госучреждения. В то же время действующие правила по неприкосновенности единого жилья остаются неизменными.

Об этом говорится в законопроекте №14005, который 7 апреля 2026 нардепы приняли во втором чтении и в целом количеством 250 голосов. Несмотря на громкие заявления в публичном пространстве, новый закон не вводит новые нормы по изъятию или продаже единого жилья. Правила остаются прежними. Решение о взыскании возможно только при наличии судебного решения, которое применяется в исключительных случаях и регулируется действующим законодательством, пишет Oboz.ua.

Отмечается, что главная идея перемен — сделать процесс взыскания долгов более прозрачным, автоматизированным и менее зависимым от человеческого фактора. Новый закон фактически запускает цифровую модель исполнительного производства. По словам чиновников, в ее основе лежит интеграция различных государственных и финансовых систем, которые будут работать как единый механизм.

синхронизацию исполнительной службы с государственными реестрами;

обмен данными с банками и платежными системами;

интеграцию с базами МВД и нотариусов

Информация о должнике будет автоматически доступна всем ключевым учреждениям, осуществляющим регистрационные или финансовые операции. Теперь заработает автоматическое ограничение на распоряжение имуществом должника. Как только человека вносят в Единый реестр должников:

нотариусы не смогут удостоверить сделки купли-продажи или дарения;

банки будут блокировать подозрительные финансовые операции, направленные на избежание взыскания;

сервисы МВД не позволят переоформить транспорт.

Фактически человек сможет пользоваться своим имуществом, но не сможет его продать, подарить или переписать на другое лицо до полного погашения долга. Еще одно ключевое изменение — отсутствие необходимости дополнительных обращений после погашения долга. Система будет работать так:

фиксирует поступление средств;

автоматически подтверждает погашение;

самостоятельно исключает человека из реестра должников;

снимает все ограничения.

В Украине растет уровень задолженности населения, в том числе за коммунальные услуги. В то же время, старая система взыскания часто была неэффективной — должники могли избегать ответственности, переписывая имущество или выводя средства. Поэтому новый закон призван закрыть эти «лазейки».

Напомним, за новый проект закона о должниках в первом чтении нардепы проголосовали 14 декабря 2025 года.