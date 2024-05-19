Будут ли заморозки в Украине до лета: синоптик предоставил подробный прогноз погоды на неделю

В Закарпатье уже на этой неделе воздух прогреется до +30°С.

Прохладный май в Украине с заморозками до -5°С в отдельных областях поразил граждан, однако в ближайшие дни ожидается постепенное прогревание воздуха, поэтому погода будет в основном летней.

Об этом сказал синоптик Игорь Кибальчич.

"Ночные заморозки полностью отступят, а днем температурный фон будет соответствовать летним показателям", – сообщил Кибальчич.

В конце мая украинцев ожидают небольшие дожди, кое-где с грозами. Также усилится антициклон с Северо-Востока, поэтому все же ожидается незначительное похолодание, а также ветер в большинстве южных, восточных и центральных регионов. Более того, сохранится самый высокий уровень пожарной опасности в лесах и лесостепных районах.

Прогноз погоды на ближайшую неделю – 20-26 мая.

Ночь понедельника пройдет без существенных осадков, а днем 20 мая в западных и северных областях Украины следует ожидать кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы, 15-17 м/сек. На остальной территории Украины без осадков. Ночью прогнозируют 8-13°С, днем 21-26°С.

Во вторник ночью также не будет существенных осадков, а днем 21 мая на западе и местами на крайнем севере пройдут небольшие кратковременные дожди, временами с грозами. В остальных регионах Украины без осадков. Ночью 8-13°С, днем 22-27°С, а в Закарпатье уже до +30°С.

22 мая в Украине осадков не ожидается. Лишь в Карпатах и Закарпатье пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. В западной части днем отдельные порывы 15-17 м/сек. Ночью 8-13°С, днем 22-27°С.

В четверг ночью на западе страны, а днем также на севере, в центральных областях и на востоке кратковременные дожди с грозами, днем местами град и шквалы, 15-20 м/сек. На юге осадков не будет.

Ночью уже 10-15 тепла, днем 22-27°С, но в южной части больше, в частности, 28-30°С.

В пятницу на западе Украины, днем на Одесщине и Николаевщине также ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Днем в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы, 15-20 м/с. Ночью 9-14°С, днем 20-25°С, на юге до +28°С.

В субботу, 25 мая, в Украине преимущественно без осадков. Только в Крыму и на крайнем Западе кое-где пройдут грозовые дожди. Ветер восточный/юго-восточный, 7-12 м/сек, на юге, в Приазовье и Донбассе порывы, 15-20 м/сек. Ночью 7-12°С, днем 19-24°С.

В воскресенье майской недели в Украине осадки не прогнозируются. Ветер восточный, 7-12 м/с, на Юге, в Приазовье, Днепропетровской области и на Донбассе отдельные порывы, 15-20 м/с. Ночью 8-13°С, днем 19-24°С.

Напомним, по прогнозу "Укргидрометцентра", в понедельник, 20 мая, в большинстве областей Украины ожидается переменная облачность : кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до 20°С.

Читайте также: