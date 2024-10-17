Будут ли завтра выключать свет из-за похолодания: ответ "Укрэнерго"

Согласно информации от "Укрэнерго", пятница должна пройти без отключений электричества.

Завтра, 18 октября, графики отключений света не будут применяться.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 18 октября, меры по ограничению потребления не планируются ", – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" призывает украинцев потреблять электроэнергию бережливо и пользоваться мощными электроприборами в дневные часы, в период производительной работы СЭС — с 10:00 до 16:00.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра, 18 октября, в Украину придет антициклон, который обусловит заморозки практически во всех областях.

Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал, стоит ли ждать отключения света в октябре-ноябре.

Также эксперт Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал города, в которых будут самые большие проблемы со светом зимой.

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