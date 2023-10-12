Будут ли зимой блекауты в Украине: в Минэнерго дали надежду на свет

Украина готовится к возможным блекаутам зимой, которые могут произойти из-за российских обстрелов украинской энергосистемы. Однако длительных отключений света не должно быть.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.

"Безусловно, если будут массированные удары, действительно нанесут существенный вред энергосистеме — возможны блекауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели... они и будут носить кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", — заявил Герман Галущенко.

Он также добавил, что наше государство готовится к любым сценариям.

"Будем по ходу реагировать и принимать решения", – сказал глава ведомства.

Напомним, что специалисты прогнозируют более тяжелую, чем в прошлом году, зиму 2023-2024 в Украине из-за, в частности, вероятных массированных обстрелов энергосистемы российскими агрессорами.

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