"Будут лишены мандатов": Данилов резко высказался о депутатах-путешественниках

Алексей Данилов поддержал позицию президента Зеленского об уместности лишения депутатских полномочий всех, кто любит шикарный отдых во время войны.

Все "любители Мальдив" среди депутатов будут лишены мандатов.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Вы в современном мире ничего скрыть не можете. Все отдыха всех депутатов, которые на сегодняшний день находятся в тех или иных морях-океанах — имейте в виду, что это будет всем известно", — подчеркнул он.

Данилов также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский на этот счет очень категоричен и стремится лишать депутатских полномочий всех "мальдивских дипломатов".

"Позиция президента в данном случае абсолютно четкая: все, кто не имеет морального права находиться в рядах Верховной Рады, обязательно будут лишены мандатов именно за такие поступки", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, 22-летний депутат горсовета в Рудках Львовской области Дмитрий Копанчук, который является сыном народной депутатки от "Слуги народа" Елены Копанчук, выехал из Украины под предлогом сопровождения отца с инвалидностью и не вернулся.

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