Будут "ловить" пьяных за рулем и реагировать на запуск фейерверков: в полиции анонсировали усиление мер безопасности

Будут "ловить" пьяных за рулем и реагировать на запуск фейерверков: в полиции анонсировали усиление мер безопасности

Праздничные мероприятия в новогоднюю ночь запланированы как минимум в 500 населенных пунктах.

В Украине в новогоднюю ночь-2022 публичную безопасность будут обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей. Они будут следить за соблюдением правил дорожного движения, предотвращать хулиганские действия, травмирование людей при использовании петард и салюта.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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По его словам, кроме празднования Нового года, 1 января 2022 года по случаю 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры запланировано проведение 50 торжественных мероприятий. К праздничным событиям присоединятся около 10 тысяч украинцев.

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"Праздничные мероприятия в новогоднюю вещь запланированы, как минимум, в 500 населенных пунктах. Публичный порядок во время массовых мероприятий будут обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей, из них две тысячи – военнослужащие Национальной гвардии Украины", — сообщил Клименко.

По его словам, работа правоохранителей будет направлена на предотвращение случаев нарушений ПДД, предупреждение хулиганских действий. Кроме того, важно обеспечить надлежащий контроль и реагирование на использование пиротехнических средств в местах скопления людей, ведь, по его словам, ежегодно многие граждане травмируются в результате опасных забав.

"Очень много автомобилей, многие семьи едут на отдых, к родным. Должны обеспечить безопасность и оказывать помощь, особенно учитывая сегодняшние погодные условия", — уточнил Клименко.

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