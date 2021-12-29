Будут "ловить" пьяных за рулем и реагировать на запуск фейерверков: в полиции анонсировали усиление мер безопасности

Праздничные мероприятия в новогоднюю ночь запланированы как минимум в 500 населенных пунктах.
В Украине в новогоднюю ночь-2022 публичную безопасность будут обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей. Они будут следить за соблюдением правил дорожного движения, предотвращать хулиганские действия, травмирование людей при использовании петард и салюта.
Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
По его словам, кроме празднования Нового года, 1 января 2022 года по случаю 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры запланировано проведение 50 торжественных мероприятий. К праздничным событиям присоединятся около 10 тысяч украинцев.
17 идей, как "выжить" во время праздников, если вы одиноки
"Праздничные мероприятия в новогоднюю вещь запланированы, как минимум, в 500 населенных пунктах. Публичный порядок во время массовых мероприятий будут обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей, из них две тысячи – военнослужащие Национальной гвардии Украины", — сообщил Клименко.
По его словам, работа правоохранителей будет направлена на предотвращение случаев нарушений ПДД, предупреждение хулиганских действий. Кроме того, важно обеспечить надлежащий контроль и реагирование на использование пиротехнических средств в местах скопления людей, ведь, по его словам, ежегодно многие граждане травмируются в результате опасных забав.
"Очень много автомобилей, многие семьи едут на отдых, к родным. Должны обеспечить безопасность и оказывать помощь, особенно учитывая сегодняшние погодные условия", — уточнил Клименко.
Читайте также:
- Какая будет погода в Киеве на Новый год: обновленный прогноз
- В Киеве заработают пункты утилизации новогодних елок: список адресов
- Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы
- Новогодние выходные 2022: когда украинцы смогут отдохнуть. Календарь праздников
- Ткаченко назвал два праздника, выходные из-за которых не будут переносить на будние дни