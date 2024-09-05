Будут мобилизовывать из-за мусора: в Ивано-Франковске изобрели способ "наказывать" местных нарушителей

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что будет бороться с местными нарушителями, не вывозящими габаритные отходы на мусорные площадки, с помощью мобилизации.

Об этом городской голова сказал во время эфира радио "Западный полюс".

Таким образом, мэр пригрозил мобилизацией местным жителям, которые не соблюдают правила по утилизации габаритного мусора.

По его словам, основной проблемой местных улиц Бельведерской, Тычины и части Карпатской и Береговой является вывоз крупногабаритного мусора.

"У нас есть нарушители, которые приезжают и целыми бусами выбрасывают мусор", — добавил чиновник.

Марцинкив отметил, что горсовет уже провел совещание по этой проблеме, по результатам которого, решили применять "нетипичные" меры по борьбе с выбросами мусора, в частности мобилизации с привлечением правоохранительных органов.

"Привлечением мобилизационных мер, чтобы люди поняли о том, что нельзя крупногабаритный мусор выбрасывать целыми бусами. Есть Максимова, где можно сдать. Есть полигон. Извините, но должны такие меры принимать", — добавил Руслан Марцинкив.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив эмоционально обратился к украинцам, которые забывают об информационной тишине. После взрывов в городе в апреле 2024 года он отметил, что россияне 99% информации получают от таких "активистов", которые сразу публикуют в Сети фото или видео взрывов, работы ПВО или другой контент.

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