Будут более мощными и масштабными: Путин угрожает новыми ударами по Украине

Российский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин угрожает Украине более «мощными и масштабными» ударами по Украине.

Такое заявление глава Кремля сделал для российских пропагандистских СМИ в понедельник, 13 июля.

«Ответы на удары по России будут зеркальными и в несколько раз более мощными, противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом», — набросился с угрозами Путин.

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Также «фюрер» публично признал топливный кризис в РФ, вызванный украинскими ударами по топливному сектору.

Удары России по Украине — последние новости:

Напомним, утром 13 июля российские кафиры атаковали с воздуха Одессу. По информации властей, в городе есть попадания. Из-за обстрела на территории одного из автопарков вспыхнули автобусы. Есть пострадавшие.

Целью врага также было Запорожье. Россия попала дроном в многоэтажку, разрушив квартиры между 3-м и 4-м этажами. Погибли две пенсионерки, 11 человек ранены.

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