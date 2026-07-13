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Будут более мощными и масштабными: Путин угрожает новыми ударами по Украине
Путин угрожает «зеркальным ответом» Украине за удары по территории РФ. Он признал, что атаки ВСУ повлекли за собой топливный кризис в стране.
Российский диктатор Владимир Путин угрожает Украине более «мощными и масштабными» ударами по Украине.
Такое заявление глава Кремля сделал для российских пропагандистских СМИ в понедельник, 13 июля.
«Ответы на удары по России будут зеркальными и в несколько раз более мощными, противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом», — набросился с угрозами Путин.
Также «фюрер» публично признал топливный кризис в РФ, вызванный украинскими ударами по топливному сектору.
Удары России по Украине — последние новости:
Напомним, утром 13 июля российские кафиры атаковали с воздуха Одессу. По информации властей, в городе есть попадания. Из-за обстрела на территории одного из автопарков вспыхнули автобусы. Есть пострадавшие.
Целью врага также было Запорожье. Россия попала дроном в многоэтажку, разрушив квартиры между 3-м и 4-м этажами. Погибли две пенсионерки, 11 человек ранены.