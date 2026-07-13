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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
649
Время на прочтение
1 мин

Будут более мощными и масштабными: Путин угрожает новыми ударами по Украине

Путин угрожает «зеркальным ответом» Украине за удары по территории РФ. Он признал, что атаки ВСУ повлекли за собой топливный кризис в стране.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Российский диктатор Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин угрожает Украине более «мощными и масштабными» ударами по Украине.

Такое заявление глава Кремля сделал для российских пропагандистских СМИ в понедельник, 13 июля.

«Ответы на удары по России будут зеркальными и в несколько раз более мощными, противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом», — набросился с угрозами Путин.

Также «фюрер» публично признал топливный кризис в РФ, вызванный украинскими ударами по топливному сектору.

Удары России по Украине — последние новости:

Напомним, утром 13 июля российские кафиры атаковали с воздуха Одессу. По информации властей, в городе есть попадания. Из-за обстрела на территории одного из автопарков вспыхнули автобусы. Есть пострадавшие.

Целью врага также было Запорожье. Россия попала дроном в многоэтажку, разрушив квартиры между 3-м и 4-м этажами. Погибли две пенсионерки, 11 человек ранены.

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Дата публикации
Количество просмотров
649
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