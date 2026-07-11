Будут наказаны все, кто виноват в размещении склада в Вишневом: Зеленский сообщил о первых решениях

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах расследования взрыва на складах в Вишневом. По его словам, уже установлены должностные лица, которые вопреки закону и решению ставки допустили размещение складов с оружием рядом с жилой застройкой.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

По словам президента, генерал-майор СБУ Александр Поклад доложил о первых результатах следствия.

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«Сегодня генерал-майор СБУ Поклад доложил первые результаты: кто и на каких должностях в Укроборонпроме допустил, к сожалению, склады с оружием были в Вишневом. Прямой запрет на это — и нормами закона, и решением ставки — все это было нарушено», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что конкретные должностные лица уже известны, а все они должны понести справедливую ответственность.

Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, решениям ставки и своим должностным обязанностям.

«Руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, вопреки решению Ставки и должностным инструкциям. Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, которые отвечали за безопасность», — сказал президент.

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Он добавил, что правоохранители также анализируют действия других должностных лиц, которые могли быть причастны к нарушениям.

Президент поручил службе безопасности Украины вместе с другими правоохранительными органами провести проверки других предприятий, где хранятся оружие и боеприпасы.

«Есть в Украине достойные места, чтобы хранить оружие и боеприпасы. Это все определено, чтобы не было рядом жилых домов», — подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что правительство в ближайшее время примет решения, которые должны ужесточить контроль над такими объектами и ускорить восстановление после подобных трагедий.

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Отдельно президент сообщил, что власти обсудили будущее Укроборонпрома.

По словам Зеленского, внутренний контроль за деятельностью предприятий концерна должен быть значительно усилен, чтобы сделать невозможным повторение подобных случаев в будущем.

Обстрел Вишневого — последние новости

Напомним, что в Вишневом после ночной российской атаки детонация взрывных предметов на месте попадания длилась несколько часов. Жителей призвали не выходить на улицу, не открывать окна и при возможности эвакуировать детей.

В Вишневом удар уничтожил около 5 улиц. В городе эвакуировали около 500 человек.

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В результате удара в Вишневом погибли 8 человек и 29 получили ранения.

В The Wall Street Journal предположили, что вторичные взрывы могут свидетельствовать о детонации хранившихся на складе боеприпасов.

Нардепка Марьяна Безуглая написала, что якобы в Вишневом россияне попали в состав боеприпасов. Однако почти сразу она удалила это сообщение в телеграмме, которое сохранилось только в «кэшах».

В свою очередь в Генштабе заверили, что объект в Вишневом, где после российского обстрела 6 июля произошла масштабная вторичная детонация, не имеет никакого отношения к ВСУ.

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