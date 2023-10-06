Наказывать будут не всех: в Украине могут ввести уголовную ответственность за "вечеринки" в комендантский час

В Украине хотят ввести уголовную ответственность за "гулянки" в комендантский час. В настоящее время продолжаются дискуссии о потенциальном наказании.

Об этом в эфире телемарафона сказал член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Владимир Арешонков.

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Как подчеркнул Арешонков, когда кто-то воюет, другие по ночам пьянствовать не имеют права. Более того, речь идет о нарушении при этом закона.

"Поэтому сегодня наш комитет правоохранительной деятельности нарабатывает изменения в законодательство. Мы планируем установить уголовную ответственность за нарушение. Это значит, что не только штрафные санкции будут применяться, но и, соответственно, более жесткое наказание", – сказал он.

Какое именно будет наказание – пока не конкретизировано. По словам Арешонкова, об этом идет дискуссия.

"Но мы двигаемся в этом направлении. Уголовная ответственность может быть использована против должностных лиц, в первую очередь, тех, в собственности кого находятся эти заведения ночные, то есть рестораны, казино, кафе и так далее", – пояснил член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности

Прежде всего говорится о владельцах, а не посетителях. "Посетители должны просто соблюдать элементарную правовую и человеческую культуру", – подытожил Арешонков.

Напомним, в Киеве нашли развлекательное заведение, которое работает во время комендантского часа. По данным журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, заведение нарушает закон уже не первый месяц.

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