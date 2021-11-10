Будут непоправимые последствия: в МИД отреагировали на заявление Беларуси о российском Крыме

Будут непоправимые последствия: в МИД отреагировали на заявление Беларуси о российском Крыме

В МИД Украины еще надеются, что позиция Беларуси по поводу Крыма не изменится.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление спикера белорусского МИД Владимира Макея о том, что Крым является российским. В Министерстве отметили, что Минск будут ждать последствия в межгосударственных отношениях в случае признания полуострова российской территорией.

Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Во время интервью одному из российских агентств глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что "Крым является сейчас российской территорией". Однако сразу добавил, что позиция Беларуси относительно полуострова остается такой, какой и была.

На такие высказывания обратили внимание в Министерстве иностранных дел Украины. Пресссекретарь МИД подчеркнул, что ответ на это будет мгновенным.

"Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма по территории России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений", — сообщил Николенко.

Однако в Министерстве все еще надеются, что официальный Минск "отдает себе отчет в вопросе о принадлежности Крыма и не будет допускать шагов, противоречащих нормам международного права".

По словам Николенко, МИД исходит из того, что "официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах".

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