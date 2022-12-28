Будут нестандартные: "Укрпочта" до конца зимы выпустит три новых марки

В следующем году выпусков марок будет больше, но тиражи будут меньше.

"Укрпочта" готовит три выпуска новых марок на январь-февраль 2023 года.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в Telegram.

По его словам, в 2023 году выпусков будет больше, но тиражи будут меньше.

"Но меньшие не значит не такие крутые, потому что уже готовим нестандартные 3 выпуска на январь — февраль", — анонсировал гендиректор "Укрпочты".

Чтобы не пропустить марки на следующий год, он предложил подписаться на филателистический абонемент "Укрпочты". Тогда можно будет купить все марки в количестве от 1 до 3 штук с бесплатной доставкой.

Напомним, что первую военную марку "Укрпочта" ввела в обращение 12 апреля. Это была почтовая марка "Русский военный корабль, иди...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук. В мае была выпущена марка "Русский военный корабль… Все!". 28 июня почта ввела в обращение новую почтовую марку "Украинская Мечта", а к ней — конверт и открытку.

24 августа "Укрпочта" выпустила коллекционную марку "Свободные, несгибаемые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины.

1 сентября была презентована первая благотворительная марка "Пес Патрон". 4 ноября введена в обращение почтовая марка "Крымский мост на бис!". 11 ноября выпущена памятная почтовая марка "Херсон – это Украина!". 23 декабря "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Щедрик. Carol of the Bells", которая является заключительной в цикле марок, выпущенных в 2022 году. Она посвящена первому исполнению "Щедрика" в Нью-Йорке.

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