Будут обучать "патриотизму": россияне на оккупированных территориях запускают кадетские классы

На временно оккупированных территориях Запорожья россияне анонсировали открытие кадетских классов в захваченных школах. Курировать процессом милитаризации украинских подростков будут боевики из "Росгвардии".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Какая цель врага

Примут участие в "милитаризационной" программе также российские гауляйтеры, коллаборанты из "министерства образования" и другие представители оккупационной "власти". Кадетские классы должны заработать с 1 сентября. В частности, детей там будут учить:

"патриотизму", т.е. русской форме нацизма с оправдыванием преступлений РФ и перевода ответственности за развязанные Кремлем войны на другие страны;

обращению с оружием и другим основам военного дела, чтобы подготовить детей для дальнейшей мобилизации юношей.

"Таким образом враг планирует продолжить войну "чужими руками", ведь готовит новую волну мобилизации на ТОТ", – заметили в ЦНС.

Безусловно, России нужно показать хоть какие-то результаты "СВО" внутреннему потребителю, а для этого нужно все новое и новое "пушечное мясо". Однако мобилизация в России с каждым днем повышает градус социального напряжения. Следовательно, противник хочет по максимуму привлекать к войне местное население ТОТ, ведь к этим людям россияне абсолютно безразличны.

Следует заметить, что российские войска совершили сразу два преступления: уничтожение самоидентичности детей и вовлечение в боевые действия местного населения захваченных районов.

Ранее ЦНС сообщил, что оккупанты вывезли в Россию еще 450 украинских детей. Известно о депортации маленьких украинцев из Запорожской и Херсонской областей в Ярославль, Анапу и Краснодарский край.

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