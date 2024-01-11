Будут обучать вражеские боевики: украинских детей отправили на "тренировки по выживанию" в Беларусь

Десятки украинских детей из оккупированной Украины были вывезены в Белорусь. Их отправили на экстренные "тренировки по выживанию" вместе с белорусскими военными.

Об этом пишет Politico.

Что известно

Как отмечается, государственный телеканал "Беларусь 4 Могилев" сообщил, что 35 детей из города Антрацит на востоке Украины, оккупированном Россией с 2014 года, были отправлены в Могилев в Беларуси. Там их будут учить "как вести себя в экстремальных ситуациях". На занятиях с нашими детьми будут работать белорусские военные.

В репортаже показано, как дети – некоторые из которых одеты в спортивные костюмы с российскими флагами на рукавах – держатся друг за друга и закрывают лицо во время учений по пожарной безопасности.

Напомним, более 2400 детей из Украины в возрасте от шести до 17 лет были доставлены в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Этот процесс координируется между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

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