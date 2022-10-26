"Будут определенные периоды с холодом, определенные – с теплом": синоптик рассказал о предстоящей зиме

Декабрь будет самым теплым месяцем нынешней зимы. Самым холодным месяцем месяцами будут – конец января и начало февраля. В это время возможны ультраполярные вторжения холодного воздуха.

Об этом "Деловой столице" рассказал руководитель отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Владислав Билык.

"Кратковременно существенные похолодания обычно продолжаются неделю — максимум десять дней. Эти периоды называют "ультраполярное вторжение" и они происходят в январе-феврале. В декабре они бывают очень редко", — говорит синоптик.

По его словам, нынешняя зима в среднем будет на градус-два теплее среднестатистической зимы в Украине — "будут определенные периоды с холодом, определенные — с теплом".

Количество осадков будет в пределах среднестатистических показателей. Снежных заносов не будет, отмечает Владислав Билык. Ведь в Украине снежный покров, то сходит, то снова появляется. Более того — наша страна переходит в европейский климат зимы, которая всегда была на территории восточной Европы.

"Уже длительное время в южной части Украины за всю зиму не бывает стабильного снежного покрова. Наиболее снежные наши области западные и северные. Дольше всего снеговой покров сохраняется у них. Снег зимой будет. С большей вероятностью, в этих регионах", — рассказал синоптик. .

Метеорологическая зима начинается в первой декаде декабря, когда произойдет устойчивое понижение среднесуточной температуры ниже нуля градусов.

Как сообщалось, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в ноябре будет репетиция зимы. В начале ноября народный синоптик обещает тёплую погоду как для осени, а вот с середины месяца прогнозирует похолодание и даже снег.

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