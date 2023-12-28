Будут отвечать за зверства: стало известно, кого расстреляли оккупанты в районе Роботино

Военнослужащие армии РФ в одном из районов Запорожской области расстреляли украинских военных. Речь идет о бойцах 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Российские солдаты преднамеренно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта. Это нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными и других норм международного гуманитарного права.

Кого расстреляли оккупанты

Как отмечают в командовании, речь идет об убийстве россиянами трех военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Бойцы выбыли из строя в результате попадания в плен после получения ранений и контузий разных степеней тяжести.

"Уголовное правонарушение внесено в единый реестр досудебных расследований, материалы дела будут переданы в Международный уголовный суд. Рано или поздно, военные преступники из российской федерации будут отвечать за свои зверства перед международным уголовным трибуналом", — уверяют в Командовании Десантно-штурмовых. .

Напомним, Украина установила вероятных подозреваемых в расстреле трех украинских военнопленных в Запорожье. Ими являются российские оккупанты из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ("Псковская десантная дивизия").

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