Будут патрулировать с палками: оккупанты в Луганской области создадут "народные дружины"

Закон должны утвердить до конца года,
На улицах оккупированной Луганской области должны появиться "народные дружины". Желающих приобщиться к этому движению уже забирают.
Об этом сообщили в Луганской ОВО.
Оккупанты обещают не выдавать этим лицам огнестрельного и режущего оружия.
"Будут действовать эти жены при так называемом "министерстве внутренних дел лнр", но обязанности будут выполнять на общественных началах — то есть, безвозмездно", — говорится в сообщении.
Патрулировать народные дружины будут с палками.
"Будут выполнять отдельные приказы полицейских, когда это нужно", — добавили в сообщении.
Напомним, в Луганской области огнем уничтожено оккупированное россиянами село Устиновка. Все из-за бездействия оккупационных властей и чрезвычайников.
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