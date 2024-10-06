Будут патрулировать с палками: оккупанты в Луганской области создадут "народные дружины"

Закон должны утвердить до конца года,

На улицах оккупированной Луганской области должны появиться "народные дружины". Желающих приобщиться к этому движению уже забирают.

Об этом сообщили в Луганской ОВО.

Оккупанты обещают не выдавать этим лицам огнестрельного и режущего оружия.

"Будут действовать эти жены при так называемом "министерстве внутренних дел лнр", но обязанности будут выполнять на общественных началах — то есть, безвозмездно", — говорится в сообщении.

Патрулировать народные дружины будут с палками.

"Будут выполнять отдельные приказы полицейских, когда это нужно", — добавили в сообщении.

Напомним, в Луганской области огнем уничтожено оккупированное россиянами село Устиновка. Все из-за бездействия оккупационных властей и чрезвычайников.

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