Будут "плюшечки" для людей: в Минздраве рассказали, как будут поощрять украинцев вакцинироваться от COVID-19

Будут "плюшечки" для людей: в Минздраве рассказали, как будут поощрять украинцев вакцинироваться от COVID-19

По состоянию на сейчас обязательной вакцинации от коронавируса нет у планах Минздрава.

Сейчас в Украине нет нужды во введении обязательной вакцинации от коронавируса для населения. По состоянию на сейчас большинство украинцев готовы вакцинироваться добровольно, остальных будут мотивировать "плюшечками".

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Вижу, что спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть... Мы что-то сделать так, чтобы заинтересовать, мотивировать людей захотеть сделать прививку. Поверьте, этих "плюшечок" у нас достаточно много в планах", — сказал министр здравоохранения.

По его словам, сейчас необходимо полностью обеспечить страну вакцинами и расширить количество пунктов прививки, а уже потом "убеждать сделать прививки всем, кто в этом нуждается в первую очередь".

Читайте также: В Украине рассказали, сколько времени нужно для выявления в теле человека "Дельта" штамма COVID-19

"Я как министр здравоохранения заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а больницы были пустые, с модернизированным и инновационным оборудованием, чтобы в случае, когда что-то случается, можно было оказать медицинскую помощь. Я прилагаю все усилия для того, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться", — добавил Ляшко.

Напомним, ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Как сообщалось, заслуженная врач Людмила Мухарская заявила, что вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Как во Франции мотивируют людей вакцинироваться и "дельта"-штамм коронавируса в Украине — COVID-дайджест

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку