Будут проявляться не один год: ученые фиксируют новые катастрофические последствия из-за подрыва Каховской ГЭС

Ученые предупреждают, что токсичные вещества находятся в Черном море и могут вызвать определенные изменения в экосистеме.

Загрязнение Черного моря, обмеление Каховского водохранилища, потеря орошения в Херсонской области и прочее — такие последствия из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом рассказали ученые и сотрудники Госэкоинспекции.

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Каховское водохранилище больше не существует – его восстановить невозможно

Старший научный сотрудник ХГАЭУ кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Евгений Коржов рассказал, что уже загрязнена экосистема, уничтожено биоразнообразие устьевого региона внизу Днепра, Каховское водохранилище больше не существует. По его словам, последствия устроенной оккупантами экокатастрофы еще будут проявляться не один год.

"Сейчас на месте Каховского водохранилища поверхность из сплошного, как бы так сказать, сцементированного ила органического, а более глубокие прослойки оставляют под собой законсервированные отмершие части животных, растений, которые не разложены. После каждого дождя они будут вымываться и попадать в водное течение Днепра. ее и будут загрязнять", — говорит Коржов.

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Черное море загрязнено нефтепродуктами

Госэкоинспекция после подрыва Каховской ГЭС зафиксировала, что в Днепр попало значительное количество нефтепродуктов, затем это пошло в Днепро-Бугский лиман и в Черное море. Также нефтепродукты обнаружили в поймах рек Веревчина и Кошева.

"В первый день с помощью военных, СБУ мы организовали отбор проб по руслу и обнаружили их высокую концентрацию. Если бы не боевые действия, мы бы быстро справились с этой ситуацией. К сожалению, эти нефтепродукты пошли в Днепро-Бугский лиман и в Черное море", — рассказал заместитель начальника государственной экологической инспекции Южного округа Николай Власенко, отметив, что они документировали и отслеживали ситуацию на всех подтопленных предприятиях.

Он подчеркнул, что обследование подтопленных мест проводят ежедневно, об убытках пока не говорят.

"Это диверсия большого планетарного масштаба, и мы еще долго будем изучать эти вопросы и последствия не только мы будем испытывать", — заметил экоинспектор.

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Мор рыбы и накопление токсичных веществ

В первые дни экокатастрофы большая масса пресной воды пошла в Черное море, затопила Одесский залив и продвинулась дальше на юг по меньшей мере в Днестровский лиман, рассказал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник института зоологии им. И.И Шмальгаузена НАН Украины Павел Гольдин.

"С этими массами пресной воды в море обычно попало огромное количество биогенных элементов, фосфатов, нитратов и других элементов, а также несколько тяжелых металлов. В частности, было зафиксировано повышение концентрации хрома в низовьях Днепра и Днепро-Бугском лимане", — рассказал ученый.

Он предупредил, что вся масса биогенных элементов находится в Черном море и может вызвать определенные изменения в экосистеме. Поэтому произошел замор рыбы. Так как из-за повышения концентрации продуктов распада этих биогенных веществ, по его словам, может образоваться бескислородная зона.

Напомним, на дне Кахосского водохранилища продолжают выявлять уникальные артефакты. Археологи уже нашли предметы времен Второй мировой войны, времен украинского казачества, Византии и даже палеолита, например кости мамонтов.

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