Будут ПВО, дроны и не только: Мерц раскрыл детали нового соглашения Украины и Германии

Германия продолжит содействовать усилению обороноспособности Украины.

© Associated Press

Украина и Германия договорились о новых пакетах помощи. Это касается ПВО, дальнобойного оружия, дронов и боеприпасов.

Об этом сообщил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Мерца, перед встречей лидеров собравшиеся видели экземпляры и примеры вооружения.

«Это совместное немецко-украинское производство. Это дроны, которые все выпустили и разработали за последние годы», — подчеркнул он.

Мерц отмечает: речь идет об очень высоком техническом уровне.

«На таком уровне, какого мы здесь в Германии еще не достигли. Поэтому то, что мы будем делать в этом сотрудничестве, это полезно не только для Украины, для защиты Украины», — утверждает Мерц.

И это крайне полезно, уверяет он, для безопасности Европы.

«Потому что нет другой армии (как украинская — ред.) в Европе, которая за последние десятилетия получила такой военный опыт», — заключил канцлер Германии.

Ранее Мерц заявил, что Германия продолжает рассматривать возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. В то же время, окончательное решение зависит от согласования с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что такие поставки не будут приниматься единолично и нуждаются в общей позиции союзников. Канцлер подчеркнул, что вопрос военной поддержки Украины остается открытым и активно обсуждается.

