Будут работать все пункты пропуска: на словацко-украинской границе восстанавливает работу еще один пеший переход

Пропуск путешественников будет осуществляться ежедневно от 9 до 21 час. по киевскому времени.
На словацко-украинской границе с 1 августа возобновляет работу пеший переход "Малые Селменцы — Вельке Слеменце". Следовательно, будут работать все пункты пропуска со Словакией.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Пропуск путешественников будет осуществляться ежедневно от 9 до 21 час. по киевскому времени.
"Стоит отметить, что из-за карантина словацкие власти временно приостановили работу пункта пропуска "Вельке Слеменце" еще в ноябре 2020 года. Правительство Украины отменило все карантинные ограничения по работе пунктов пропуска на границе с ЕС еще 20 мая прошлого года", — сообщили в ГНСУ .
Напомним, Беларусь продлила запрет на въезд украинцам.