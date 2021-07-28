Будут работать все пункты пропуска: на словацко-украинской границе восстанавливает работу еще один пеший переход

Будут работать все пункты пропуска: на словацко-украинской границе восстанавливает работу еще один пеший переход

Пропуск путешественников будет осуществляться ежедневно от 9 до 21 час. по киевскому времени.

На словацко-украинской границе с 1 августа возобновляет работу пеший переход "Малые Селменцы — Вельке Слеменце". Следовательно, будут работать все пункты пропуска со Словакией.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пропуск путешественников будет осуществляться ежедневно от 9 до 21 час. по киевскому времени.

"Стоит отметить, что из-за карантина словацкие власти временно приостановили работу пункта пропуска "Вельке Слеменце" еще в ноябре 2020 года. Правительство Украины отменило все карантинные ограничения по работе пунктов пропуска на границе с ЕС еще 20 мая прошлого года", — сообщили в ГНСУ .

Напомним, Беларусь продлила запрет на въезд украинцам.

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