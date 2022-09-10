Будут садиться и договариваться с миром: Резников рассказал, какой будет постпутинская Россия

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Россия за время полномасштабного вторжения в Украину откатилась в экономике на 10-15 лет.

Именно поэтому преемникам Путина придется "садиться и договариваться с основными игроками мира".

Об этом Резников рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я думаю, что возглавивший правительство РФ будет как раз искать возможность вытащить свою страну из той пропасти, в которую она летит сегодня, они просто этого еще не все осознали до конца. А для того, чтобы хотя бы остановить это падение — они минимум на 10-15 лет в минус ушли по экономике, по всему – чтобы не шмякнуться достаточно больно, они будут искать варианты снятия определенных санкционных ограничений", – считает Резников.

По его словам, для этого россиянам нужно будет садиться и договариваться с основными игроками мира.

"А основные игроки как раз и будут теми партнерами, законодателями моды, сейчас модно не любить РФ, модно делать для них какие-либо ограничения, и эта мода будет продолжаться", – убежден Резников.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что после еще нескольких даже небольших побед ВСУ на фронте россияне начнут бежать. Несмотря на это, о точных датах окончания войны Резников прогнозировать не берется.

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