Будут стрелять в ответ: европейским миротворцам в Украине разрешат открывать огонь по россиянам — The Guardian

Европейским миротворцам в Украине разрешат стрелять по россиянам / © Associated Press

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Британским войскам и их европейским союзникам будет позволено открывать ответный огонь, если их атакуют россияне. После прекращения огня они потенциально будут размещены как миротворцы .

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на западных чиновников.

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Стабилизационные силы под руководством Англии и Франции также не будут полагаться на американские системы или технологии, как Starlink Илона Маска. Ожидается, что они будут почти исключительно европейскими в случае их развертывания.

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«Очевидно, мы защитим наши силы от какой-либо агрессии», – сказал чиновник, знакомый с планами, хотя они подчеркнули, что западные войска в Украине будут действовать в «оборонном режиме».

Детали появились, когда Великобритания и Франция приступили к обучению «Коалиция», которые состоятся позже этого месяца в Польше. Это репетиция с участием 11 стран по поводу того, как европейские военные могут быстро развернуться в Украине, если война закончится.

В испытании многонациональных сил примут участие 2800 солдат, моряков и авиаторов. Франция предоставляет 1500 военнослужащих из своей 1-й дивизии, а Великобритания – 300 военнослужащих из своей 7-й легкой механизированной бригады.

«Хотя будущее развертывание сил в поддержку Киева остается гипотетическим, это напоминание о том, что конфликт может снова вспыхнуть с участием британских войск, учитывая, что у России есть долгая история атак на низкой интенсивности во время прекращения огня в Украине между 2014 и 2022 годами», – говорится в материале.

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Генерал-лейтенант Том Бейтман, командующий силами, заявил, что Великобритания, Франция и другие европейские страны стремятся «предоставить надежные и обязательные гарантии безопасности для Украины после прекращения боевых действий».

Он добавил, что целью учений было показать, что страны-участники могут продемонстрировать «военную готовность, возможности быстрого развертывания и способность эффективно действовать», проверяя разрабатываемые планы более года.

Среди других стран-участниц – Польша, Германия, Бельгия, Эстония, Литва, Нидерланды, Испания, Швеция и Турция.

Британский генерал подчеркнул, что эти силы «не являются членами НАТО». То есть они будут действовать за пределами Североатлантического союза. Ожидается, что у них будет мало или вообще нет поддержки США, если их развернут в Украине.

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Принимаются меры по уходу от использования американских технологий, что почти является результатом этого.

«Мы не зависим от американских систем», – добавил один чиновник, отвечая на вопрос, зависят ли многонациональные силы от спутников Starlink для связи.

Хотя США неоднократно стремились вести переговоры с Россией и Украиной, президент Дональд Трамп заявил, что не будет привлекать американские войска к миротворческой деятельности в Украине, если будет достигнута договоренность о длительном прекращении огня.

Отмечается, что новый раунд мирных усилий этой осенью принес незначительный прогресс, хотя есть планы провести трехсторонние переговоры при посредничестве США позже этого месяца.

Обе стороны продолжают бомбардировать энергетическую инфраструктуру друг друга, а в воскресенье и понедельник украинские и российские приложения для оповещения о воздушных тревогах были сломаны. Украинская программа кратковременно предупредила о ядерных и химических угрозах, а также об «уличных боях».

Возникли международные беспокойства по поводу надежности поддержки США союзников. В прошлом месяце США внезапно ограничили использование Украиной военного варианта Starlink, Starshield примерно на 10 дней, что повлияло на операции беспилотников средней дальности.

Ключевой целью многонациональных сил будет помощь в восстановлении и укреплении ВСУ после войны. Хотя намерение заключалось в том, чтобы западные войска разворачивались подальше от фронта.

«Однако их правила применения силы позволят войскам защищаться от любых атак российских беспилотников, что задает вопрос о том, как Москва будет реагировать на любые вооруженные инциденты. Все военные готовы действовать в целях самообороны, хотя доктрина часто расширяется», – пишет СМИ.

Ожидается, что истребители также помогут вновь открыть коммерческие аэропорты Украины для патрулирования, а также планы разминирования Черного моря, чтобы вновь открыть его для экспорта зерна и другой морской торговли, операцию, возглавляемую Турцией.

Мирные переговоры — последние новости:

Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Турции. Турция ведь может быть практическим и реалистичным посредником и не будет занимать чью-либо сторону во время встречи.

Президент Украины заявил, что главной темой возможной встречи его самого Путина и Трампа, которую Зеленский предлагает провести в Турции, должно стать достижение полного и безусловного прекращения огня. По его словам, переговоры на уровне технических групп будут на повестке дня такие темы, как прекращение огня в энергетике, морское прекращение огня и обмен пленными.

В то же время переговоры между Украиной и Россией на рабочем уровне состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что стороны сосредоточятся на послевоенных договоренностях безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах к миру.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор не отказывается от разговора с Владимиром Зеленским. По его словам, Путин ответит, если украинский лидер ему позвонит по телефону.

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