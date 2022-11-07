"Будут топить собственные войска": Жданов рассказал, подорвет ли РФ Каховскую ГЭС

В случае подрыва Каховской ГЭС под воду пойдет левый берег в Херсонской области, где находятся российские войска.

Об этом в интервью рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне никогда не подорвут Каховскую ГЭС, потому что таким образом уничтожат свои же войска.

"Никогда. Это 100% шантаж. Во-первых, дело в том, что сейчас с левого берега Днепра они принудительно отселяют гражданское население и оборудуют линию обороны, куда заводят свои войска, минуют берег и все остальное. В случае подрыва ГЭС именно левый берег первым пойдет под воду. Выходит, они будут топить собственные войска? Во-вторых, падение уровня воды в Днепре, которое обеспечивает Каховская ГЭС, осушает Северо-Крымский канал", — сказал Жданов.

Он добавил, что вода в Крым может быть подана только с восстановлением самой дамбы. Так что даже покидая Херсонщину в РФ будут надеяться, что они отстоят Крым.

Напомним, что российские оккупационные власти переместили свою "администрацию" из Херсона в Скадовск. Россияне запугивают гражданских жителей подрывом дамбы Каховской ГЭС.

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