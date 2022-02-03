Будут транслировать изображения жертв: американская разведка узнала о запланированной провокации РФ — Washington Post

Будут транслировать изображения жертв: американская разведка узнала о запланированной провокации РФ — Washington Post

Неизвестно, будут ли жертвы реальными или сфальсифицированными.

Авторитетное американское издание Washington Post сообщило, что американской разведке стали известны подробности разработанного в Москве плана провокации, которая станет поводом для вторжения в Украину.

Издание ссылается на четыре источника, которые знакомы с ситуацией.

По данным WP, ожидается, что подробности этого плана будут раскрыты администрацией президента США Джо Байдена до конца дня 3 февраля (до утра пятницы, 4 февраля, по киевскому времени).

Планируемая российскими спецслужбами операция, якобы, предусматривает трансляцию для широкой аудитории изображений жертв среди гражданского населения на востоке Украины (и, возможно, в России), чтобы вызвать возмущение против украинского правительства и дать повод для вторжения.

По словам источников американского издания, неизвестно, будут ли эти жертвы реальными или сфальсифицированными.

Источники WP также уверяют, что план находится на завершающей стадии подготовки.

Напомним, в среду, 2 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США больше не будут использовать слово "неизбежное" о вероятности вторжения России в Украину.

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