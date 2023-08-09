"Будут воевать, пока не сдастся Запад": эксперт сказал, есть ли смысл в переговорах о мире с Россией

Россия готова к долгосрочной войне на Украине. оккупанты будут воевать до того момента, пока "Запад не сдастся".

Об этом сказал подполковник британской армии в отставке, эксраденец министра обороны Украины Глен Грант во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса", сообщает УНИАН.

Есть ли смысл в переговорах

По словам Гранта, возможные переговоры о перемирии – это пустая трата времени. Дело в том, что единственная сторона, которая может приостановить эту войну – это Россия. Для этого ему достаточно вывести все свои войска с территории Украины. "А я не вижу сейчас от них такого желания. Поэтому я не думаю, что сейчас можно говорить о каком-то мире. Правительство Украины должно сконцентрироваться на победе и ни на чем другом", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ВСУ приходится воевать против хорошо подготовленного противника. Масштабы заминированных территорий, которые нашим бойцам придется увольнять, огромны. Как отметил полковник, Россия готовила миллионы мин для "Великой войны" против Запада, а теперь использует их в Украине. Более того, Силам обороны требуется надлежащее вооружение для зачистки врага – дроны, гранатометы и т.д.

"Россия готова к долгосрочной войне. Они уже все свои силы направляют на ВПК. Также они пытаются получать вооружение от других стран и не собираются выходить из Украины. Они будут защищать все необходимое с их точки зрения. Их цель – удержать то, что они уже захватили, насколько это возможно, пока "не сдастся Запад", – уверяет британец.

Но и Запад активно занимается производством вооружения. Безусловно, это не в пользу РФ.

Как ранее отметили в США, круглосуточные атаки Украины свидетельствуют о том, что Россия совсем не стремится к миру.

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