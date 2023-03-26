Будут возвращать полную стоимость билетов – в "Укрзализныце" рассказали об изменениях в перевозках

Компания "Укрзализныця" сообщила о вступлении в силу новых правил перевозок пассажиров и багажа. Они относятся, в частности, к возврату средств и оформлению заказов на перевозку.

Об этом пресс-служба сообщила в Telegram.

"Правила, которыми мы руководствовались ранее, были приняты еще в 2006 году, а последние изменения в них вносились в 2019 году: они уже не отвечали современным потребностям пассажиров и железной дороги и ограничивали нас в предоставлении качественного сервиса перевозок", — отметили в компании.

Что изменила компания в правилах перевозки:

упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров (ранее, согласно правилам, оформлять такой заказ можно было только в письменном виде лично, теперь процедуру можно перенести в онлайн);

разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если пассажир возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (ранее – не менее чем за 9 часов), а также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%, как было) ранее) после отправления поезда (не более чем через час после отправления; стоимость плацкарты при этом не возвращается, а возврат билета после отправления возможен только оффлайн);

приведение терминов и определений в соответствие современным нормам (например, определение "ребенок-инвалид" заменено на "ребенок с инвалидностью", а определение "инвалид войны" заменено на определение "лицо с инвалидностью в результате войны");

урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы;

уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных;

введена новая категория поездов, которой ранее юридически не существовало – местные поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры разных видов транспорта, а также определен порядок оформления, проезда и возвращения проездных документов для такого сообщения.

Напомним, Верховная Рада назначила экс-главу"Укрзализныци" Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Кабмин назначил на этот пост члена правления компании Евгения Лященко – что о нем известно.

Читайте также: