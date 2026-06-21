ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
901
Время на прочтение
1 мин

Будут вспоминать с ужасом: Стерненко анонсировал операцию Украины в Крыму

Советник министра обороны заявил, что оккупанты в Крыму «с ужасом будут вспоминать» то, что готовит Украина

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Будут вспоминать с ужасом: Стерненко анонсировал операцию Украины в Крыму

Оккупированный Крым / © из соцсетей

Российских оккупантов во временно захваченном Крыму ждут серьезные проблемы.

Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил об этом 21 июня.

«То, что Украина готовит для россиян в Крыму, они будут вспоминать с ужасом. Кто последний из окупантов будет убегать — тому не завидую», — сказал Стерненко.

Других деталей к этому заявлению он не привел.

Ситуация в Крыму — что известно

Напомним, что оккупированный Крым остается одним из ключевых направлений в войне России против Украины. Полуостров используется российскими войсками как важный логистический и военный плацдарм.

В ВСУ 21 июня заинтриговали заявлением после ударов по Керчи.

Также известно, что ситуация в Крыму вышла из-под контроля РФ. Там нет бензина, а оккупационные власти срочно ограничили движение транспорта ночью.

Добавим, что систематическая кампания украинских войск по нанесению ударов средней дальности по объектам логистики привела к серьезному сбою в обеспечении российских войск.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
901
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie