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Будут вспоминать с ужасом: Стерненко анонсировал операцию Украины в Крыму
Советник министра обороны заявил, что оккупанты в Крыму «с ужасом будут вспоминать» то, что готовит Украина
Российских оккупантов во временно захваченном Крыму ждут серьезные проблемы.
Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил об этом 21 июня.
«То, что Украина готовит для россиян в Крыму, они будут вспоминать с ужасом. Кто последний из окупантов будет убегать — тому не завидую», — сказал Стерненко.
Других деталей к этому заявлению он не привел.
Ситуация в Крыму — что известно
Напомним, что оккупированный Крым остается одним из ключевых направлений в войне России против Украины. Полуостров используется российскими войсками как важный логистический и военный плацдарм.
В ВСУ 21 июня заинтриговали заявлением после ударов по Керчи.
Также известно, что ситуация в Крыму вышла из-под контроля РФ. Там нет бензина, а оккупационные власти срочно ограничили движение транспорта ночью.
Добавим, что систематическая кампания украинских войск по нанесению ударов средней дальности по объектам логистики привела к серьезному сбою в обеспечении российских войск.