Будут вспоминать с ужасом: Стерненко анонсировал операцию Украины в Крыму

Оккупированный Крым / © из соцсетей

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Российских оккупантов во временно захваченном Крыму ждут серьезные проблемы.

Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил об этом 21 июня.

«То, что Украина готовит для россиян в Крыму, они будут вспоминать с ужасом. Кто последний из окупантов будет убегать — тому не завидую», — сказал Стерненко.

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Других деталей к этому заявлению он не привел.

Ситуация в Крыму — что известно

Напомним, что оккупированный Крым остается одним из ключевых направлений в войне России против Украины. Полуостров используется российскими войсками как важный логистический и военный плацдарм.

В ВСУ 21 июня заинтриговали заявлением после ударов по Керчи.

Также известно, что ситуация в Крыму вышла из-под контроля РФ. Там нет бензина, а оккупационные власти срочно ограничили движение транспорта ночью.

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Добавим, что систематическая кампания украинских войск по нанесению ударов средней дальности по объектам логистики привела к серьезному сбою в обеспечении российских войск.

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