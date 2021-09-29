Будут вынуждены идти на "дистанционку": в Минздраве отчитались о вакцинации среди педагогов

Глава Минздрава призвал работников сферы образования прививаться против коронавируса.
В Украине по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса свой персонал на 100% привили более 900 школ. В то же время около 6 тысяч — еще не вакцинировали и 80% своих работников, чтобы работать в привычной форме во время усиления карантина.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства 29 сентября.
"По данным, которые мы собрали из регионов, около 6000 учреждений среднего образования в Украине еще не достигли показателей прививки своих работников от COVID, рекомендованных правительством", — сказал Ляшко.
Глава Минздрава, заметил, что прививочная кампания продолжается и призвал всех, в том числе и работников сферы образования, прививаться против коронавируса. Он отметил, что сейчас более 900 школ уже вакцинировали 100% своих работников по крайней мере одной дозой вакцины.
"Для работы в "красной" зоне оффлайн обучения будет возможным только в тех учебных заведениях, все сотрудники которого прошли полный курс вакцинации ... Если кто-то из руководителей считает, что это невозможно, я имею на это ответ: еще находясь в "желтом" уровне эпидопастности, более 900 школ достигли 100% -го охвата вакцинацией работников хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19. Соответственно, полный курс вакцинации они завершат уже в ближайшее время и смогут работать даже в случае введения "красной" зоны", — сообщил министр .
Напомним, в Минздраве обнародовали предварительный список профессий, обязательных к прививке против COVID-19. Если работники определенных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей.