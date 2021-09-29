Будут вынуждены идти на "дистанционку": в Минздраве отчитались о вакцинации среди педагогов

Будут вынуждены идти на "дистанционку": в Минздраве отчитались о вакцинации среди педагогов

Глава Минздрава призвал работников сферы образования прививаться против коронавируса.

В Украине по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса свой персонал на 100% привили более 900 школ. В то же время около 6 тысяч — еще не вакцинировали и 80% своих работников, чтобы работать в привычной форме во время усиления карантина.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства 29 сентября.

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"По данным, которые мы собрали из регионов, около 6000 учреждений среднего образования в Украине еще не достигли показателей прививки своих работников от COVID, рекомендованных правительством", — сказал Ляшко.

Глава Минздрава, заметил, что прививочная кампания продолжается и призвал всех, в том числе и работников сферы образования, прививаться против коронавируса. Он отметил, что сейчас более 900 школ уже вакцинировали 100% своих работников по крайней мере одной дозой вакцины.

"Для работы в "красной" зоне оффлайн обучения будет возможным только в тех учебных заведениях, все сотрудники которого прошли полный курс вакцинации ... Если кто-то из руководителей считает, что это невозможно, я имею на это ответ: еще находясь в "желтом" уровне эпидопастности, более 900 школ достигли 100% -го охвата вакцинацией работников хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19. Соответственно, полный курс вакцинации они завершат уже в ближайшее время и смогут работать даже в случае введения "красной" зоны", — сообщил министр .

Напомним, в Минздраве обнародовали предварительный список профессий, обязательных к прививке против COVID-19. Если работники определенных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей.

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