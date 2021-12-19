Будут заходить "минуса": синоптик рассказала о похолодании в ближайшие дни

Однако уже с пятницы, 24 декабря, снова ожидается потепление
Завтра, 20 декабря, ночью и утром на дорогах большинства областей Украины будет гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По словам синоптиков, будет идти небольшой снег. На юго-востоке ночью умеренный, днем небольшой снег с дождем; днем в южных областях без существенных осадков.
На дорогах большинства областей страны гололедица.
- температура в течение суток будет колебаться от 1° тепла до 4° мороза;
- в южной части ночью около 0°, днем 0-5° тепла;
- в Карпатах снег, ночью и днем 4-9 градусов мороза.
Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в Украину "идут морозы".
"Будут заходить пока небольшие "минуса", — отметила Диденко.
Но уже в День зимнего солнцестояния, 21 декабря, похолодание в большинстве областей Украины достигнет ночью -6-14 градусов, а днем -3-11 градусов, предупредила синоптик.
"К середине недели похолодание окрепнет, морозы затрещат сильнее, однако уже с пятницы снова ожидается потепление", — сказала она.
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