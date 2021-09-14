Будут защищаться, моя руки и соблюдая дистанцию: большинство украинцев не планирует вакцинироваться от коронавируса

Будут защищаться, моя руки и соблюдая дистанцию: большинство украинцев не планирует вакцинироваться от коронавируса

Противники прививок считают вакцины недостаточно проверенными и опасаются последствий и побочных эффектов.

Более 56% украинцев, опрошенных социологами в августе, не намерены делать прививки от коронавируса и считают, что можно защититься, моя руки и соблюдая дистанцию.

Таковы результаты исследования, который провел фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии. Опрос провели в середине августа при финансовой поддержке правительства Великобритании, сообщает BBC.News Украины.

"На момент опроса более половины взрослых украинцев заявили, что не планируют прививаться от COVID-19 в ближайшей перспективе. Эти показатели одни из самых высоких в мире по сравнению с соседними государствами, где имеются данные таких опросов. Самый низкий уровень охвата вакцинацией наблюдается у пожилых людей, которые находятся в зоне риска ", — говорится в исследовании.

Лишь 23,4% опрошенных считают вакцинацию эффективным средством защиты от коронавируса, говорят социологи.

В то же время 54% респондентов назвали самым эффективным способом защититься мытье рук и 42% — соблюдение дистанции. Среди приоритетов "антивакцинаторов" — правильное ношение маски (36%) и внимательное отношение к своему самочувствию и здоровью окружающих (39%).

На вопрос, почему не хотят делать прививки, противники вакцинации называют прежде всего две причины — они считают вакцины недостаточно проверенными и опасаются последствий и побочных эффектов от прививки.

Более 45% тех, кто "за" вакцинацию, уже привились планируют это сделать в ближайшее время, называют причиной прививки желание работать в период усиления карантинных ограничений. 42% считают, что вакцина защитит их от коронавируса.

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