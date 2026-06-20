Буферная зона и удары по НПЗ: эксперт назвал сценарии обострения с Беларусью

Беларусь / © ТСН.ua

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Удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), обслуживающим российскую армию, и создание буферных зон на приграничных территориях являются вполне реальными сценариями обострения ситуации вокруг Беларуси в будущем.

Такое мнение высказал израильский военный аналитик и эксперт Игаль Левин в своем Facebook.

По его словам, сценарий ударов по объектам в Беларуси, которые используют оккупанты, или по установленному россиянами оборудованию, не является фантастическим. Кроме того, эксперт предполагает вероятность военных действий прямо на границе.

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«Я бы также не исключал вероятность тех или иных пограничных событий, во время которых занимаются пограничные территории с целью создания буфера, давления на Минск или сковывания каких-либо сил — тоже вполне реальный сценарий в определенном будущем», — отметил Левин.

Слабость режима и угроза Лукашенко

Аналитик подчеркнул, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обладает высокой политической интуицией и прекрасно понимает эти риски. Население страны составляет всего 9 миллионов человек, причем значительная часть граждан настроена против действующей власти после жестко подавленных протестов 2020-2021 годов. Опираясь на такой мобилизационный ресурс, вести длительную войну невозможно — максимум держать оборону и пытаться сохранить лояльность армии.

Левин напомнил, что предоставив свою территорию для наступления ВС РФ на Киев в 2022 году, Минск юридически стал государством-участником агрессии. Тогда Беларуси удалось избежать немедленного ответа только потому, что союзникам было не до Минска.

Дрейф от Москвы как способ выживания

По прогнозу эксперта, если в России начнутся тяжелые времена из-за истощения армии и экономики, Беларусь останется без протекции Кремля. Именно поэтому Лукашенко сейчас логично начать кулуарный диалог с Западом.

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«Поэтому разумно с его стороны… начать медленный диалог и не просто диалог, но и задел на будущее: что он может дать, чем возместить 2022 год и т.д. Я даже не удивлюсь, если закулисно на уровне высоких представителей и дипломатов такой диалог уже ведется», — пишет аналитик.

Левин подытожил, что будущее всего постсоветского пространства будет оставаться под влиянием Москвы только в случае ее полной победы в войне. Во всех других сценариях регион ожидает большое переформатирование, и Беларуси, по примеру Армении, пора начинать свой дрейф подальше от России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выдвинул жесткий ультиматум самопровозглашённому лидеру Беларуси Александру Лукашенко. Киев требует немедленно прекратить помощь стране-агрессорке России в корректировке ударов по украинским городам. Для выполнения условий белорусскому режиму дали ровно одну неделю.

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