Буферная зона на фронте расширилась втрое — офицер штурмовых войск объяснил причины

Буферную зону сегодня могут контролировать FPV-дроны . Да, она втрое больше, чем раньше.

Об этом рассказал журналист Денис Ярославский в эфире День Live.

Буферная зона расширяется

В начале 2024 года оперативная глубина этих беспилотников составила около 10 км.

"Сейчас мы достаем на 25-35 км, в зависимости от модели FPV", - отметил он.

Ситуация, добавляет Ярославский, может изменяться.

Ранее Зеленский заявил, что украинские войска должны создать буферную зону на территории России в направлении Харьковской области. Он пояснил, что это позволит российской артиллерии не добиваться украинских позиций и населенных пунктов. Президент подчеркнул, что защита городов нуждается в ПВО, укрытиях критической инфраструктуры и отодвигании линии обстрела.