Буферная зона Путина: Портников объяснил, какие регионы под угрозой и чем это закончится

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин не в первый раз говорит о создании каких-то буферных зон. Заявления диктатора раздаются на фоне захвата ВСУ обширной территории Курщины, а это поставило под сомнение безопасность российских приграничных регионов.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников.

«Для того чтобы понимать, что такое вообще буферная зона России на границе с Украиной, надо понимать, где заканчиваются границы России с точки зрения российского президента и руководства его страны. Конечно, эти границы заканчиваются на административных границах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей», — отметил он.

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«Я уже не могу вам четко сейчас сказать, кто с кем имеет границу с точки зрения российской оккупации, где приграничная территория, а где уже внутренняя территория России с точки зрения Путина. Будет организована еще буферная зона», — продолжил он.

Портников отмечает, что «мы не просто должны отойти на административные границы своих собственных областей, но согласиться с тем, что российские войска обеспечат безопасность этих территорий путем оккупации части территорий, скажем, Харьковской области, Днепропетровской области».

«И вот то, что Путин говорит, что создается буферная зона, это, скажем, когда российские войска оккупируют часть Харьковской и Днепропетровской областей с целью создания буферной зоны для обеспечения российских регионов. В один прекрасный день на территории этих так называемых буферных зон проводятся референдумы о присоединении этих территорий к Российской Федерации. Объявляется, что Днепропетровская, Харьковская и Сумская области — это теперь российские регионы», — пояснил он.

Напомним:

22 мая Путин заявил, что российские войска якобы начали реализацию плана по созданию так называемой буферной зоны вдоль границы с Украиной.

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«Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины», — утверждает российский диктатор.

По его словам, вооруженные силы РФ уже якобы «начали выполнять эту задачу». Позже Путин также сообщил, что имел в виду Курскую, Брянскую и Белгородскую области, граничащие с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявления Путина о якобы реализации плана по созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной. Сибига призвал мир давить на Путина.

«Я напоминаю миру, что заявления Путина о „буферной зоне“ прозвучат на фоне активных усилий по достижению полного и крепкого прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мира», — написал Сибига в соцсети Х.

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Отметим, что во время выступления в своем избирательном штабе 17 марта 2024 года Путин говорил о планах создать на территориях Украины «санитарную зону».

Как известно, Украина и ее западные партнеры неоднократно требовали от России согласиться на безусловное прекращение огня на фронте минимум на 30 суток для проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой. Россия эти призывы отвергает. Не принимает РФ и помощь Ватикана в мирных переговорах.