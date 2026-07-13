Буферная зона Путина: Селезнев раскрыл замысел диктатора

Оккупанты хотят достичь "успехов" на фронте / © Associated Press

Реклама

Россия расширяет планы создания так называемых буферных зон вдоль украинского приграничья, однако нет достаточно сил для их реализации.

Об этом сообщил в эфире Киев24 военный журналист Владислав Селезнев.

«Еще в мае 2024 года Кремль заявлял о намерении продвинуться в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, но российские войска так и не смогли преодолеть украинскую оборону. Даже привлечение около 720 тысяч военных не позволило РФ кардинально изменить ситуацию на ключевых участках фронта», — отметил он.

Реклама

Напомним, главком Александр Сырский заявил, что Россия стремится создать буферную зону в северных регионах Украины, расширить наступательные действия в Запорожской и Днепропетровской областях и не отказывается от планов полной оккупации Луганщины и Донбасса.

В конце июня Сырский сообщал, что Россия может готовить наступление на Черниговскую область с территории Брянской области. По его словам, Кремль рассматривает разные сценарии новой наступательной операции, в том числе и с территории Беларуси.

В то же время, главнокомандующий считает, что режим Александра Лукашенко вряд ли согласится на такой шаг. Несмотря на это, украинское военное командование учитывает вероятность развития событий по такому сценарию.

По мнению Сырского, открытие нового направления боевых действий — оттянуть украинские резервы с ключевых участков фронта, где Силы обороны ведут активные боевые действия.

Реклама

Новости партнеров