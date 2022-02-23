"Бухгалтерия едва успевает подсчитывать": украинцы "включились" и присылают миллионы гривен в поддержку ВСУ

За сутки БФ удалось собрать помощи больше чем за год.

На фоне напряженной ситуации на востоке Украины украинцы сплотились и включились в помощь ВСУ. Они стали активно оказывать денежную поддержку благотворительным организациям, занимающимся армией.

Так, в БФ "Вернись живым" за сутки поступило больше средств чем за весь прошлый год. Об этом сообщают на странице фонда.

"За вчера вы помогли войску больше, чем за весь 2021 год ( 20 502 560,36 грн ). Сутки против года. Наша бухгалтерия едва успевает подсчитывать количество платежей, а военный отдел в режиме 24/7 конвертирует ваши благотворительные взносы в реальную помощь на передовой", говорится в сообщении.

Как утверждает руководитель фонда Тарас Чмут, уровень финансовой поддержки, полученный фондом за последние несколько недель, — очередное свидетельство того, что Украина и украинцы готовы бороться с Россией во всех возможных формах и проявлениях.

"Сейчас фонд имеет сотни заявок от военных, которые мы оперативно обрабатываем, чтобы усиливать армейцев и выигрывать государству время там, где оно не успевает. Мы благодарим всех, кто присоединился и приобщается к помощи! Люди, вы невероятные. Лучший тыл! Самая сильная помощь войскам!" — говорят в БФ.

Помочь украинской армии граждане могут по ссылке.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный поблагодарил резервистов за то, что они массово идут в военкоматы и готовы защищать Украину.

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