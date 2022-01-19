"Бухим меньше ездить надо": 16-летний "мажор" из Харькова в суде смеялся и грубил дочери погибшего в ДТП

Адвокат подозреваемого просила родственников погибшего "не провоцировать" парня.
Подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове 16-летний "мажор" Николай Х. во время перерыва в суде нагрубил родственникам погибшего в ДТП водителя.
Об этом сообщает "Суспильне".
Инцидент произошел утром 19 января в Червонозаводском райсуде Харькова. Дочь погибшего в ДТП Игоря Носова Анастасия заметила, что подозреваемый во время перерыва в суде смеется. Она поинтересовалась, почему он это делает. Тогда за своего подзащитного вступилась его адвокат Инна Данилова, которая спросила девушку, "почему ей это не нравится", и попросила якобы не провоцировать.
Тогда 16-летний водитель Infiniti, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, заявил: "Бухим меньше ездить надо".
Напомним:
- Жуткая авария произошла в Харькове 26 октября поздно вечером. Водитель легковушки Infiniti на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате чего на месте погиб мужчина, еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжести.
- Ранее спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что на момент ДТП погибший водитель был нетрезвым. Родные мужчины, погибшего в ДТП при участии 16-летнего "мажора" в Харькове, не верят, что Игорь Носов был нетрезвым.
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