"Буковель спасает от мобилизации": росСМИ выдали новый бред об Украине — StopFake

Российские СМИ продолжают активно разгонять фейки о мобилизации и "Буковеле".

Об этом сообщает факт-чекинговый портал StopFake, взявший комментарий у пресс-службы курорта.

Портал приводит скриншоты с российских пропагандистских сайтов, в частности, "НТВ" и "ZOV Закарпатья", которые утверждают, что "Буковель" за деньги спасает гостей от мобилизации.

В комментарии Stop Fake пресс-служба Буковеля опровергла эту информацию и отметила, что представители ТЦК имеют полный доступ на территорию курорта.

В "Буковеле" отметили, что это не первый фейк, нацеленный против них, что может говорить об организованной информационной кампании.

Так, ранее StopFake опровергал подобную дезинформацию о том, что на въезд в Буковель якобы выстроилась очередь из машин и ТЦК никого не проверяет.

Также пресс-служба "Буковеля" отметила, что курорт "является весомым налогоплательщиком в государственный и местный бюджеты, который продолжает поддерживать экономику государства во время войны", на территории курорта "проходят реабилитацию после фронта тысячи украинских военных", а "тысячи рабочих мест", созданные курортом и смежными отраслями, в связи с его работой, дают возможность людям со всей Украины содержать свои семьи.

Портал Stop Fake отмечает, что мобилизация в ВСУ занимает отдельное место в информационной войне России против Украины, где кремлевский агитпроп пытается показать то, что в Украине начали мобилизовать детей и женщин из-за нехватки людей, и что ТЦК начали агитировать мобилизоваться пожилых людей.

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