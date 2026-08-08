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- Украина
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Буковель ушел под воду: курорт накрыли мощные ливни, улицы превратились в реки (видео)
Мощные ливни превратили улицы курорта в реки.
После адской жары Ивано-Франковская область накрыла непогода — сильные ливни и шквалы. Из-за интенсивных осадков возникли сильные подтопления. В частности, в курортном Буковеле.
ТСН.ua собрал в сети видео о затопленном горном курорте.
Пользователи в соцсетях массово публикуют видео о непогоде в популярном украинском курорте Буковель на Прикарпатье. Улицы не только затопило из-за обильных ливней, но они буквально превратились в бурные потоки воды.
На видео видно, как сильно повысился уровень воды и как бурно уносится поток в реке Прутец Яблуницкий, протекающей посреди центральных аллей Буковеля. Вода стала мутной из-за значительного количества осадков и песок и почвы, которые смывало с берегов.
Погода в Прикарпатье
В Ивано-Франковской области сообщали о штормовом предупреждении. В субботу, 8 августа, в Прикарпатье ожидается значительный дождь, грозы, местами град, порывы северо-западного ветра 15-20 м/м.
Синоптики объявили о I уровне опасности (желтый).
В то же время спасатели предупреждали, что на реках бассейна Прута ожидается повышение уровня воды на 0,2-1,0 м над уровнями. Кроме того, во время ливней на малых водотоках возможно резкое быстротечное повышение уровней воды и подтопление.
Напомним, синоптики предупреждали, что Украину накроет опасное ненастье и холод из Балтии. В эти выходные ожидается резкое изменение погоды: на смену изнурительной жаре придут долгожданное похолодание и атмосферный фронт со ливнями и шквалами.