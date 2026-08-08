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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
9734
Время на прочтение
2 мин

Буковель ушел под воду: курорт накрыли мощные ливни, улицы превратились в реки (видео)

Мощные ливни превратили улицы курорта в реки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Буковель.

Буковель. / © euronews.com

После адской жары Ивано-Франковская область накрыла непогода — сильные ливни и шквалы. Из-за интенсивных осадков возникли сильные подтопления. В частности, в курортном Буковеле.

ТСН.ua собрал в сети видео о затопленном горном курорте.

Пользователи в соцсетях массово публикуют видео о непогоде в популярном украинском курорте Буковель на Прикарпатье. Улицы не только затопило из-за обильных ливней, но они буквально превратились в бурные потоки воды.

На видео видно, как сильно повысился уровень воды и как бурно уносится поток в реке Прутец Яблуницкий, протекающей посреди центральных аллей Буковеля. Вода стала мутной из-за значительного количества осадков и песок и почвы, которые смывало с берегов.

Погода в Прикарпатье

В Ивано-Франковской области сообщали о штормовом предупреждении. В субботу, 8 августа, в Прикарпатье ожидается значительный дождь, грозы, местами град, порывы северо-западного ветра 15-20 м/м.

Синоптики объявили о I уровне опасности (желтый).

В то же время спасатели предупреждали, что на реках бассейна Прута ожидается повышение уровня воды на 0,2-1,0 м над уровнями. Кроме того, во время ливней на малых водотоках возможно резкое быстротечное повышение уровней воды и подтопление.

Напомним, синоптики предупреждали, что Украину накроет опасное ненастье и холод из Балтии. В эти выходные ожидается резкое изменение погоды: на смену изнурительной жаре придут долгожданное похолодание и атмосферный фронт со ливнями и шквалами.

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