"Буковельский экспресс": "Укрзализныця" запустила новый поезд в Украинские Карпаты (фото)

Новый поезд будет курсировать по маршруту Львов — Ясиня — Львов.

"Укрзалізниця" запустила экспресс в самые известные туристические места Украинских Карпат. Новый поезд будет курсировать с 25 декабря по маршруту Львов — Ясиня — Львов.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

В частности, новым поездом пассажиры могут менее чем за 5 часов доехать до станции Татаров (Буковель), а затем автобусными шаттлами за 20 минут до ГК "Буковель".

Также экспресс удобен для пассажиров, путешествующих из Киева и обратно поездом № 91/92 Киев — Львов — Киев. В случае отсутствия мест на прямые поезда они смогут добраться до Украинских Карпат только с одной удобной пересадкой.

"Кроме того, поезд будет удобным для путешествий к самому известному водопаду Пробой и Скал Довбуша, которые расположены в Яремче; самого длинного села в Украине — Микуличин; к виадуку в Ворохте, построенному в 1895 году, во времена Австро-Венгрии и поселку Ясиня, откуда можно добраться до живописной вершины горы Драгобрат — самого высокого горнолыжного курорта Украинских Карпат", — говорится в сообщении.

Когда и откуда будет ходить "Буковельский экспресс"

"Буковельский экспресс" будет отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25. Поезд будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта.

Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года, кроме 1 и 4 января. Затем поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Современный поезд украинского производства

На маршруте "Буковельского экспресса" используется современный дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода, приобретенный недавно АО "Укрзализныця".

В составе дизель-поезда 3 вагона – 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособлен для перевозки маломобильного населения.

Ранее аналогичный поезд был запущен на маршруте Одесса – Измаил, еще два поезда – на маршрутах Попасна – Харьков, Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков и Коломыя – Киверцы.

Карантинные ограничения: сертификат или отрицательный тест на коронавирус

Для проезда "Буковельским экспрессом", как и другим железнодорожным транспортом, пассажиры должны иметь:

результат отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа;

на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа; или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный, либо сгенерированный в приложении "Действие"))

(международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный, либо сгенерированный в приложении "Действие")) или документ о выздоровлении от коронавируса SARS-CoV-2 (в приложении "Действие").

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" получила еще 5 новых вагонов украинского производства.

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