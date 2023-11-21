Буковинец с ВИЧ развращал и насиловал 11-летнюю дочь: как его наказали

На Буковине осудили местного жителя, который изнасиловал, развращал, а также подверг опасности заражения ВИЧ-инфекцией свою 11-летнюю дочь.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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В течение марта-октября 2022 года, пользуясь отсутствием жены и сыновей, злоумышленник развращал свою 11-летнюю дочь. А в октябре прошлого года он изнасиловал ребенка.

Не остановило мужчину и то, что находится под контролем с вирусом иммунодефицита человека и вирусным гепатитом С.

"Совершая насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, он знал о своих заболеваниях и осознавал последствия", — отмечают в Офисе генпрокурора.

Своей вины мужчина не признал. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Киевщине разоблачили супруов-извращенцев, которые развращали, насиловали и снимали порно с детьми.

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