Буковиной пронесся ураган: дороги засыпало поваленными деревьями и ветвями (видео)

Непогода повалила десятки деревьев.
Во вторник, 17 августа, непогода в Черновицкой области повалила десятки деревьев. После ливня и урагана на дороги попадали ветви и части деревьев, препятствующих движению авто.
Жители Буковины распространяют в соцсетях видео с мест событий.
Черновчанин Ярослав Адамчук показал устланную ветвями дорогу "Бергамот-Черновцы" в Выжницком районе.
В регионе повергло десятки деревьев.
Как сообщает "Район-Инфо", аналогична ситуация и на автодороге к селам Берестя и Малиновка в Новоселицком районе.
Напомним, во Львовской области непогода обесточила 200 сел и городов и повалила десятки деревьев.