Буковиной пронесся ураган: дороги засыпало поваленными деревьями и ветвями (видео)

Непогода повалила десятки деревьев.

Во вторник, 17 августа, непогода в Черновицкой области повалила десятки деревьев. После ливня и урагана на дороги попадали ветви и части деревьев, препятствующих движению авто.

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Жители Буковины распространяют в соцсетях видео с мест событий.

Черновчанин Ярослав Адамчук показал устланную ветвями дорогу "Бергамот-Черновцы" в Выжницком районе.

В регионе повергло десятки деревьев.

фото/Ярослав Адамчук, Facebook

Как сообщает "Район-Инфо", аналогична ситуация и на автодороге к селам Берестя и Малиновка в Новоселицком районе.

Напомним, во Львовской области непогода обесточила 200 сел и городов и повалила десятки деревьев.

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