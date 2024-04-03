Булгаков – символ российской имперской политики, а памятники ему – пропаганда: заключение УИНП

Михаил Булгаков, несмотря на украинские корни, был имперцем и украинофобом по мировоззрению.

Объекты, посвященные русскому писателю Михаилу Булгакову в Украине – символы российской имперской политики, а их дальнейшее пребывание в публичном пространстве несет пропагандистский характер.

Об этом пишут эксперты Украинского института национальной памяти (УИНП).

Там отметили, что несмотря на то, что автор русскоязычных романов "Мастер и Маргарита", "Собачье сердце", "Белая гвардия" и других родился и долгое время жил в Киеве, его семья была выходцами из Орловской губернии, а сам Булгаков — был имперцем и украинофобом по мировоззрению.

"Писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителях. Среди всех российских писателей того времени стоит ближе всего к нынешним идеологемам путинизма и кремлевского оправдания этноцида в Украине. Мировоззренчески был на позициях российского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию российского коммунизма", — говорится в профессиональном заключении экспертов УИНП.

Эксперты также отметили, что антигуманный дискурс рассказа Булгакова "Я убил" (1926 года) полностью резонирует с нарративами нынешних кремлевских пропагандистов — Дугина, Соловьева, Скабеевой и является прототекстом сегодняшних призывов к уничтожению украинцев.

"Рассказ содержит идеологию фашизма: раненого военного врача-украинца только за его национальную принадлежность убивает персонаж-врач, альтер его Булгакова. Автор, врач по специальности, художественно смакует момент убийства и, руководствуясь идеей этноцида, доказывает абсурдный тезис: врачебную присягу, кодекс Гиппократа можно переступить", — говорится в анализе произведений русского писателя.

Михаил Булгаков и его окружение не признавали существование украинского языка.

Русский писатель предвзято и выразительно негативно относился ко всему украинскому – украинцам, их языку, культуре, праву на собственное государство и т.д., а его творчество напрямую связано с глорификацией российской имперской политики и нескрываемой украинофобией.

"Учитывая вышеизложенное, объекты (географические объекты, названия юридических лиц, памятники и памятные знаки), посвященные русскому писателю М. А. Булгакову (1891–1940), в соответствии с частью первой статьи 2 Закона содержат символику российской имперской политики, а дальнейшее использование имени М. А. Булгакова в названиях географических объектов и юридических лиц, пребывание в публичном пространстве установленных в его честь памятников, памятных знаков является пропагандой российской имперской политики", — резюмировали в Украинском институте национальной памяти.

Напомним, россияне готовят так называемый "закон" о запрете украинской литературы на временно оккупированных территориях.

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