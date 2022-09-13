Буллинг в школе: психолог рассказала, что это и почему за него ответственны взрослые

В детском социуме проблема буллинга присутствовала всегда. Дети, особенно подростки, могут быть особенно жестокими к своим сверстникам. Таким образом они пытаются обрести "авторитет". Однако часто буллинг перерастает в физическое насилие. Что такое буллинг в школе – читайте в материале ТСН.ua.

О буллинге в школе и о том, как именно он влияет на детей, рассказала психолог Богдана Валигура.

Что такое буллинг в школе

Если говорить простыми словами, то буллинг – это травля, которая может сильно навредить не только психологическому и нравственному, но и физическому здоровью ребенка.

В законе Украины о противодействии буллингу (травле) данный термин определяется как действие или бездействие участников образовательного процесса, заключающихся в физическом, психологическом, сексуальном или экономическом насилии, совершаемых в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, в результате чего ему мог быть причинен физический или моральный вред .

По словам психологи, буллинг – это один из видов насилия. Его может осуществлять как одно лицо, так и группа лиц к отдельной личности или целому коллективу.

В детском общении буллинг ярко наблюдается, но существует такая травля и среди взрослых.

Валигура уверена, что любой коллектив может стать местом буллинга. Ведь такая травля имеет один яркий аспект – дисбаланс положения в иерархии коллектива, борьба за авторитет путем травли определенного лица.

Групповой буллинг – что он означает

Что такое групповой буллинг? / Фото: Pexels

Групповой буллинг не означает, что в нем принимают участие несколько обидчиков. Он может быть и один, а остальные будут выступать наблюдателями. Например, если в классе один ребенок травит другого, а одноклассники просто наблюдают за этим, могут поддерживать обидчика, смеяться.

Согласно результатам исследования ЮНЕСКО, лица, пережившие буллинг, часто испытывают проблемы с социализацией во взрослой жизни, их успешность и посещаемость в школе значительно снижается, но главное — очень сильно страдает психологическое здоровье ребенка. Дети, которые переживают буллинг в школе, склонны к депрессии, тревожным расстройствам и ПТСР. Часто они подвержены самоубийству.

Стоит ли обвинять в буллинге лицо, его переживающее

Стоит ли обвинять в буллинге лицо, его переживающее / Фото: Pexels

Психолог утверждает, что обвинять ребенка, переживающего буллинг в школе, неуместны заявления. Более того, это "виктимблейминг". По ее словам, именно появление травли становится причиной проблем и развития травм. При этом страдать будет не только ребенок, к которому используют буллинг, но и наблюдатели. В психотерапии уже давно существует такой термин как "травма свидетеля". Это когда человек получает травматический опыт, когда видит травлю или переживает сочувствие. А свидетели и буллинг – это два неотъемлемых понятия.

У участников буллинга есть определенные ролевые модели:

лицо, его переживающее;

сочувствующий такому лицу созерцатель может стать на защиту и навлечь агрессию на себя;

изолят – наблюдатель, не реагирующий на буллинг;

союзники агрессора – наблюдатели, которые могут насмехаться над лицом, переживающим буллинг, отводя внимание агрессора от себя;

агрессор – сохраняет свое положение в иерархии благодаря буллингу.

Эксперт считает, что наблюдатели часто получают травму, связанную с внутренним конфликтом, когда они хотят защитить себя и не оказаться на месте того, кого бутуют. При этом у них также может возникать ощущение, что происходит что-то ужасное и нужно как-то помешать этому. Союзники агрессора переживают внутренний конфликт на фоне страха.

Почему за буллинг в школе ответственны взрослые

По мнению психолога Бонданы Валигуры, за буллинг в школе ответственны именно взрослые, ведь они не научились разрешать конфликты мирным путем. Очень часто агрессор сам является личностью, которая переживает домашнее насилие или становится его свидетелем.

Дети ведут себя агрессивно по отношению к сверстникам, потому что не умеют иначе. Также Валигура уверена, что ответственность за травлю должны нести взрослые на институциональном уровне.

Переживаемый буллинг в школе перерастает в проблемы в жизни и психическом здоровье взрослых.