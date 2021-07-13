Буллинг матери в детском саду через одежду ребенка: в горсовете Пятихатки отреагировали на скандал

Буллинг матери в детском саду через одежду ребенка: в горсовете Пятихатки отреагировали на скандал

В горсовете заявляют, что женщину в детсаду не булилы.

В горсовете Пятихаток Днепропетровской области прокомментировали скандальную ситуацию, которая сложилась в дошкольном учреждении №3 "Малыш". Мама 2-летней девочки пожаловалась на буллинг со стороны заведующей.

Об этом сообщает Vgorode.

Отмечается, что в управлении образования, культуры, туризма и спорта Пятихатского горсовета, после обращения мамы была создана комиссия, которая рассматривала эту ситуацию. По результатам работы комиссии, акт буллинга не подтвердился.

"Документы, заявительница одинокая мать, — отсутствуют. Пренебрежительного отношения к заявительнице директор не проявляла, в другое учреждение дошкольного образования не направляла, а наоборот убеждала оставить ребенка в саду. По состоянию на 9 июля дочь заявительницы зачислена в ясельную группу детского сада №3 "Малютка" с 1 июля 2021 года и вопрос о ее исключении не поднимался, — рассказали в управлении.

Напомним, что ранее мама двухлетней девочки рассказала, что во время приема ее ребенка в детсад с нее требовали деньги, а также заведующая постоянно цеплялась к ней то из-за ее одежды, то из-за одежды ребенка.

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