Буллинг в школе: в Херсонской области школьник плевал в детей и игнорировал учителей

Буллинг в школе: в Херсонской области школьник плевал в детей и игнорировал учителей

В ситуацию вмешалась полиция.

В Херсонской области ювенальные полицейские составили протокол за буллинг на родителей ученика 4 класса, который обижал одноклассников.

Об этом сообщили в полиции региона.

В полицию обратилась жительница Бериславского района. Женщина сообщила, что в школе одноклассник обижает ее 10-летнего сына. После проверки информации, общения с учащимися и педагогами факт буллинга подтвердился.

Выяснилось, что от травли страдал не только сын заявительницы, но и другие ученики класса. Парень толкал детей, плевался в них, словесно оскорблял и систематически провоцировал конфликты.

Учителя объяснили, что буллер агрессивно обращался со всеми детьми, на замечания учителей не реагировал. Они проводили воспитательную работу с ребенком, но ситуация не изменилась.

На одного из родителей обидчика составлен административный протокол по ст.173-4 "Булинг (травля) участника образовательного процесса" КУоАП.

Учительский буллинг: имеют ли право дети фиксировать преподавателя на аудио или видео

Напомним, что в Житомире мать 6-летнего мальчика обвиняет воспитательницу в применении силы. Педагог все отрицает. А в саду говорят: у нее безупречная репутация.

Читайте также: