Булочки с муравьями и гнилые овощи: в курортной Кирилловке проверили столовые детско-оздоровительных лагерей

Булочки с муравьями и гнилые овощи: в курортной Кирилловке проверили столовые детско-оздоровительных лагерей

Госпродпотребслужба проверила безопасность и качество питания в оздоровительных лагерях Кирилловки и выявила нарушения.

В Кирилловке Запорожской области в детско-оздоровительных лагерей наведались инспекторы Госпродпотребслужбы. Они осмотрели столовой заведений и обнаружили там кучу нарушений.

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Об этом сообщают на сайте Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

В государственной службе говорят, что систематически проводят мониторинг детских оздоровительных и отдыха, но к сожалению, практически в каждом из них фиксируют нарушения действующего законодательства. Если в начале курортного сезона во время проверок нарушений не фиксировали, то сейчас эта картина кардинально изменилась.

Недавняя проверка в детском учреждении в поселке Кирилловка (на Федотовой косе) обнаружила вопиющие нарушения.

"В мучном цеху на технологическом оборудовании, столах, стенах, подоконнике имелись муравьи. В складском помещении для сырья под грязной тканью, насыпью охлаждались свежевыпеченные булки с указанного цеха. Для приготовления блюд кладовщиком заведения были выданы огурцы с признаками поражения гнилью. Также было не упорядочено ведение документации относительно обращения сырья и пищевых продуктов ", — рассказывают в Д Госпродпотребслужбе.

Булочки с насекомыми и гнилые овощи утилизировали, а мучные цех заведения закрыли для проведения дезинсекции с последующим генеральной уборкой. На четырех ответственных лиц составлены протоколы об административных нарушениях.

В настоящее время все выявленные недостатки устранены, о чем руководство заведения письменно сообщил и подтвердило лабораторно.

Напомним, что в Украине проверили столовой в школах и детсадах и обнаружили гнилые овощи, мышиный помет и тотальную антисанитарию.

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